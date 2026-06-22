SIX-Handel: SLI steigt

Um 15:41 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,08 Prozent auf 2 217,10 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,143 Prozent leichter bei 2 212,18 Punkten in den Handel, nach 2 215,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 218,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 204,79 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 144,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SLI 1 963,81 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 940,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 1,92 Prozent auf 699,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,88 Prozent auf 88,74 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 889,80 CHF), Julius Bär (+ 1,34 Prozent auf 66,36 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Holcim (-2,24 Prozent auf 75,20 CHF), SGS SA (-1,34 Prozent auf 89,64 CHF), Richemont (-1,28 Prozent auf 181,30 CHF), Geberit (-1,25 Prozent auf 520,00 CHF) und Logitech (-1,17 Prozent auf 86,18 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 552 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 274,831 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at