15.01.2026 08:54:09

Holcim Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 92 Franken auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Holcim AG Outperform
Unternehmen:
Holcim AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
78,54 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,14%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78,66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Holcim AG

Analysen zu Holcim AG

