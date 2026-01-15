Holcim Aktie
|84,44EUR
|-0,30EUR
|-0,35%
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
Holcim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 92 Franken auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Holcim AG Outperform
|
Unternehmen:
Holcim AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
92,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
78,54 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
78,66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Analysen zu Holcim AG
|08:54
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Holcim AG
|84,44
|-0,35%
