Holcim Aktie
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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
Holcim Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der schlechte Lauf der Aktien 2026 und insbesondere seit seiner Abstufung im Januar biete eine gute Einstiegschance in eine mehrjährige Wachstumsstory, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Er geht davon aus, dass der europäische Emissionshandel (ETS) weitgehend unverändert bleiben wird. Dies gebe Sicherheit für die Kostenkurve des Zementkonzerns in Europa über seine Führungsrolle bei der Dekarbonisierung. Holcim sei zudem am wenigsten anfällig für Energiekosteninflation./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Holcim AG Buy
|
Unternehmen:
Holcim AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
82,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,58 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
72,46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,17%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Holcim AG
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09:45
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Holcim auf 'Buy'- Ziel hoch auf 82 Franken (dpa-AFX)
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