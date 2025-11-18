ams-OSRAM Aktie

8,80EUR -1,80EUR -16,98%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 11:47:00

ams-OSRAM Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten Barmittelzuflusses in diesem Jahr stellte Analyst Harry Blaiklock die Anleger am Dienstag auf eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14,80 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,41 CHF 		Abst. Kursziel*:
75,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,10 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
82,83%
Analyst Name::
Harry Blaiklock 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten