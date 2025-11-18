ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram nach Zahlen mit einem Kursziel von 14,80 Franken auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Prognose für das angelaufene vierte Quartal 2025 sowie Risiken hinsichtlich des angestrebten Barmittelzuflusses in diesem Jahr stellte Analyst Harry Blaiklock die Anleger am Dienstag auf eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung ein./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.