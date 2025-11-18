ams-OSRAM Aktie

9,30EUR -1,30EUR -12,26%
ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 12:15:05

ams-OSRAM Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie seiner Schätzungen abgeschnitten, schrieb Janardan Menon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Darunter liege dagegen der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal. Besserung erwartet Menon indes mit einer zyklischen Erholung der Abnehmermärkte in der Auto- und Industriebranche im Jahresverlauf 2026./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
Unternehmen:
ams-OSRAM AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
14,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,42 CHF 		Abst. Kursziel*:
66,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,27 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
69,39%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AGmehr Analysen

12:15 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11:47 ams-OSRAM Buy UBS AG
13.10.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 9,30 -12,26% ams-OSRAM AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:43 BMW Buy Deutsche Bank AG
12:43 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
12:42 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:41 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:41 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
12:40 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:39 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:38 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:37 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
12:36 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:20 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:15 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:15 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
12:03 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:57 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
11:54 TotalEnergies Buy UBS AG
11:48 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:47 ams-OSRAM Buy UBS AG
11:32 RTL Neutral UBS AG
11:26 Daimler Truck Neutral UBS AG
11:20 DWS Group Neutral UBS AG
11:19 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:19 SFC Energy Buy Warburg Research
11:04 Intel Market-Perform Bernstein Research
11:03 NVIDIA Outperform Bernstein Research
10:58 Infineon Outperform Bernstein Research
10:52 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 RTL Market-Perform Bernstein Research
10:47 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:46 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:45 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10:01 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
10:00 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
10:00 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:40 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
09:34 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:33 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:28 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
09:09 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
09:05 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:58 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Dürr Outperform Bernstein Research
08:54 Diageo Outperform Bernstein Research
08:54 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
08:43 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 L'Oréal Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen