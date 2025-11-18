ams-OSRAM Aktie
|9,30EUR
|-1,30EUR
|-12,26%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Der Leuchten- und Sensorenhersteller habe weitgehend im Rahmen der eigenen Planung sowie seiner Schätzungen abgeschnitten, schrieb Janardan Menon am Dienstag in einer ersten Reaktion. Darunter liege dagegen der enttäuschende Ausblick auf das Schlussquartal. Besserung erwartet Menon indes mit einer zyklischen Erholung der Abnehmermärkte in der Auto- und Industriebranche im Jahresverlauf 2026./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
14,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
66,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,27 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
69,39%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Analysen zu ams-OSRAM AG
