26.11.2025 12:27:23
Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent aufwärts auf 4 767,02 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 748,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 770,22 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 783,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 562,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 291,52 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 486,00 EUR), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 56,26 CHF), Rio Tinto (+ 0,81 Prozent auf 54,44 GBP) und BP (+ 0,79 Prozent auf 4,53 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-1,34 Prozent auf 17,10 GBP), Unilever (-0,55 Prozent auf 45,27 GBP), RELX (-0,52 Prozent auf 30,43 GBP), Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF) und National Grid (-0,04 Prozent auf 11,23 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 998 012 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|25.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|60,56
|0,26%
|ASML NV
|899,90
|0,00%
|BNP Paribas S.A.
|72,93
|0,36%
|BP plc (British Petrol)
|5,12
|-0,68%
|Diageo plc
|19,60
|0,26%
|National Grid plc
|12,90
|0,00%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,06
|-0,23%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|34,46
|-0,12%
|Rheinmetall AG
|1 522,50
|1,33%
|Rio Tinto plc
|62,01
|-0,31%
|Siemens AG
|227,90
|0,00%
|UBS
|32,58
|-0,88%
|Unilever plc
|51,44
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 793,52
|-0,09%
