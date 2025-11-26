BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
STOXX 50-Performance im Blick 26.11.2025 12:27:23

Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu

Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu

Der STOXX 50 befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,52 Prozent aufwärts auf 4 767,02 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,163 Prozent auf 4 750,26 Punkte an der Kurstafel, nach 4 742,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 748,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 770,22 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 783,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 562,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 291,52 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,87 Prozent aufwärts. Bei 4 897,91 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,23 Prozent auf 1 486,00 EUR), UBS (+ 0,93 Prozent auf 30,53 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,90 Prozent auf 56,26 CHF), Rio Tinto (+ 0,81 Prozent auf 54,44 GBP) und BP (+ 0,79 Prozent auf 4,53 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-1,34 Prozent auf 17,10 GBP), Unilever (-0,55 Prozent auf 45,27 GBP), RELX (-0,52 Prozent auf 30,43 GBP), Nestlé (-0,34 Prozent auf 79,66 CHF) und National Grid (-0,04 Prozent auf 11,23 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 998 012 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 332,872 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen

25.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.11.25 BP Kaufen DZ BANK
04.11.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,56 0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 899,90 0,00% ASML NV
BNP Paribas S.A. 72,93 0,36% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,12 -0,68% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 19,60 0,26% Diageo plc
National Grid plc 12,90 0,00% National Grid plc
Nestlé SA (Nestle) 85,06 -0,23% Nestlé SA (Nestle)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 34,46 -0,12% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 522,50 1,33% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 62,01 -0,31% Rio Tinto plc
Siemens AG 227,90 0,00% Siemens AG
UBS 32,58 -0,88% UBS
Unilever plc 51,44 -0,23% Unilever plc

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 4 793,52 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen