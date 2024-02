SMI-Handel aktuell: SMI zum Start des Mittwochshandels im Minus

Um 09:11 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 11 429,40 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,265 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 11 437,95 Zählern und damit 0,166 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (11 456,96 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 448,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 425,88 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,14 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, den Stand von 11 150,52 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 10 782,23 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 11 282,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 2,32 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 477,47 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 0,96 Prozent auf 77,66 CHF), Sika (+ 0,74 Prozent auf 257,30 CHF), Swiss Life (+ 0,65 Prozent auf 653,00 CHF), Geberit (+ 0,51 Prozent auf 514,40 CHF) und UBS (+ 0,49 Prozent auf 24,52 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-1,29 Prozent auf 89,60 CHF), Givaudan (-1,01 Prozent auf 3 706,00 CHF), Roche (-0,69 Prozent auf 230,60 CHF), Swisscom (-0,50 Prozent auf 518,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,16 Prozent auf 443,20 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 232 508 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,948 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,29 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

