SMI-Titel Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Richemont-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richemont-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Richemont-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Richemont-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 84,80 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Richemont-Aktie investiert hat, hat nun 117,925 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.10.2025 18 938,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 160,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,39 Prozent gesteigert.

Richemont markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at