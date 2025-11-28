SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sika eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.11.2020 wurde das Sika-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 230,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,365 Sika-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 158,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 853,86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,46 Prozent eingebüßt.

Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

