Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Rentables Sika-Investment?
|
28.11.2025 10:03:43
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.11.2020 wurde das Sika-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 230,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43,365 Sika-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Sika-Aktie auf 158,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 853,86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,46 Prozent eingebüßt.
Sika markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Zürich in Rot: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|Fehlende Impulse in Zürich: SMI pendelt um Schlusskurs vonMittwoch (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)