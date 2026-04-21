Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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21.04.2026 17:11:04
Smith Douglas (SDHC) Q4 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, March 11, 2026 at 8:30 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Douglas AG
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22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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15.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
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25.03.26
|SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
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23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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20.03.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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12.03.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., Kauf (EQS Group)
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11.03.26
|EQS-DD: Douglas AG: Lobelia Lux S.à r.l., buy (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
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|Douglas AG
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Der heimische Aktienmarkt notiert im Freitagshandel leichter, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag mehrheitlich in Rot.