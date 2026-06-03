Douglas Aktie
|9,10EUR
|0,32EUR
|3,64%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,80 €
|
Abst. Kursziel*:
81,82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
07:32
|ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Douglas mit 'Buy' - Ziel 16 Euro (dpa-AFX)
|
29.05.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|XETRA-Handel: SDAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
28.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
18.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|9,15
|4,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|Danone Buy
|UBS AG
|07:14
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:09
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:32
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|02.06.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|02.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG