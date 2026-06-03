Douglas Aktie

9,10EUR 0,32EUR 3,64%
Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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03.06.2026 07:02:46

Douglas Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,80 € 		Abst. Kursziel*:
81,82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Douglas AG

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mehr Analysen
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 9,15 4,21% Douglas AG

Aktuelle Aktienanalysen

07:24 Danone Buy UBS AG
07:14 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:13 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Fresenius Buy UBS AG
07:09 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:08 Valeo Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Südzucker Halten DZ BANK
02.06.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
02.06.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
02.06.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Outperform Bernstein Research
02.06.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.06.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
02.06.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
02.06.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 easyJet Sell Deutsche Bank AG
02.06.26 PORR Erste Group Bank
02.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
02.06.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
02.06.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
02.06.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Renault Sell UBS AG
02.06.26 easyJet Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
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