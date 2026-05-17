Douglas Aktie
|8,61EUR
|-0,05EUR
|-0,58%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 10,5 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe. Obendrein dürfte der Wettbewerbsdruck durch Amazon zunehmen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Hold
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8,89 €
|
Abst. Kursziel*:
18,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
14.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
14.05.26
|Douglas-Aktie unter Druck: Nach Abstufung auf Rekordtief (dpa-AFX)
|
14.05.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Douglas auf 'Hold' (dpa-AFX)
|
14.05.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
12.05.26
|Douglas-Aktie: Abwärtstrend nach gesenkter Prognose setzt sich fort (dpa-AFX)
|
12.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
12.05.26
|EQS-News: DOUGLAS Group steigert Umsatz im 2. Quartal 2025/26 und treibt Strategie für künftiges Wachstum voran (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|8,61
|-0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|OMV
|Barclays Capital
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital