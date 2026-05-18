Douglas Aktie

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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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18.05.2026 07:25:34

Douglas Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,71 € 		Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,66%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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