WKN DE: 892484 / ISIN: JP3732000009

26.11.2025 15:10:00

SoftBank Sold Its Entire Nvidia Stake. Is This a Warning Sign for Investors?

Japan-based SoftBank (OTC: SFTB.Y) is one of the world's largest investment holding companies. It has hundreds of notable companies in its portfolio, including TikTok's parent company ByteDance, plus DoorDash, Fanatics, Chime, IonQ, and until recently, Nvidia (NASDAQ: NVDA).SoftBank has dabbled in Nvidia during two different phases. It first invested in the company in 2017, buying around $4 billion worth of shares before selling its stake in 2019, making around $3.3 billion in the process. It then began acquiring Nvidia shares again in 2020, reaching 32.1 million shares owned this year. However, the company recently revealed that it sold all of its shares for around $5.8 billion.Considering how influential SoftBank can be and the microscope that it's often under, the full exit from Nvidia caused many investors to wonder if it was a warning sign.
NVIDIA Corp. 154,60 -0,66%
SoftBank Corp. 1,22 -3,26%

