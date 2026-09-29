Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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29.09.2026 07:22:01
Softwarefehler verzögert Zulassung neuer Boeing-Variante
Die Zulassung hat sich bereits um Jahre verzögert. Laut Boeing kann das Problem dazu führen, dass nach einem abgebrochenen Landeversuch die automatisierte vertikale Navigation zunächst nicht zur Verfügung stehtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Boeing Co.
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07:55
|Boeing: Softwareproblem verzögert Zulassung neuer Flugzeugvariante (Spiegel Online)
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28.09.26
|Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737 (Financial Times)
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28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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28.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 290 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Boeing sackt ans Dow-Ende - Neues Software-Problem entdeckt (dpa-AFX)
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28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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