Boeing Aktie
|151,02EUR
|-0,06EUR
|-0,04%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe in einem weitgehend erwartungsgemäßen Quartal die Erwartungen an die Barmittelentwicklung leicht übertroffen, diesbezüglich aber einen klar enttäuschenden Ausblick auf die Jahre bis 2029 gegeben, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Debatte dürfte sich nun um dessen Chancen und Risiken drehen. Kurzfristig habe die Aktie wohl wenig Bewegungsspielraum. Zudem sei die Dynamik bei den Flugzeug-Auslieferungen schwächer als erwartet. Die Risiken für den Barmittel-Ausblick habe Boeing mit den Aussagen aber verringert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 235,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 168,18
|
Abst. Kursziel*:
39,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 168,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,73%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|Boeing Outperform
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|151,02
|-0,04%
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|Boeing Outperform
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|06:48
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|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
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|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
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|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
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|27.10.26
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|27.10.26
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|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research