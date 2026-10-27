Boeing Aktie
|150,80EUR
|-17,70EUR
|-10,50%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Seth M. Seifman bezeichnete das dritte Quartal des Flugzeugbauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie als eigentlich "unspektakulär". Er geht davon aus, dass Aussagen des Managements im Rahmen der Telefonkonferenz maßgeblich für die Kursreaktion werden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 290,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 168,13
|
Abst. Kursziel*:
72,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 168,18
|
Abst. Kursziel aktuell:
72,43%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:03
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20:03
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:38
|Boeing shares slump as planemaker cuts 737 jet delivery target (Financial Times)
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
16:01
|Dienstagshandel in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
15:39
|ROUNDUP: Boeing fliegt weiteren Verlust ein - Aktie verliert (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|19:48
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:48
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:48
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|151,02
|-10,37%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:48
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:37
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:49
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14:48
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:29
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.