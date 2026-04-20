Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.04.2026 10:11:00
SpaceX Could Soon Run Into a $2.7 Trillion Roadblock Named Amazon
What's the most exciting investing story of 2026? While there are several contenders, I'd say the impending initial public offering of SpaceX ranks near the top of the list. The space technology company founded by Elon Musk is preparing for a valuation in the ballpark of $2 trillion, which would make it by far the highest-valued IPO stock ever. The biggest reason for SpaceX's expected astronomical market cap is its Starlink satellite internet service. Starlink generated revenue of $15 billion to $16 billion with profits of around $8 billion last year, according to Reuters. But the seemingly easy money for Starlink may be only temporary. SpaceX could soon run into a $2.7 trillion roadblock named Amazon (NASDAQ: AMZN).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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