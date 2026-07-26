NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.07.2026 12:00:00
SpaceX vs. Nvidia: Which Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stock Is the Better Buy After the Recent Pullback?
Two of the most talked-about trillion-dollar stocks have both stumbled lately. Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, has slid below its offering price since its splashy debut, and Nvidia (NASDAQ: NVDA) has cooled after a red-hot run.Both are pitched as ways to own the artificial intelligence boom, so which is the better buy after the pullback? For me, it is Nvidia, and the reasons come down to price, ownership, and focus.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
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24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|Gute Stimmung in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
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|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
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|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
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|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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