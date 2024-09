SPI aktuell: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Anleger in Zürich schicken den SPI am Morgen erneut ins Plus.

Am Donnerstag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,78 Prozent auf 16 069,06 Punkte nach oben. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,154 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,907 Prozent höher bei 16 089,82 Punkten in den Handel, nach 15 945,27 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 091,56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 16 069,06 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,876 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 16 312,06 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 19.06.2024, den Wert von 16 018,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, wies der SPI einen Stand von 14 514,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,29 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Arundel (+ 61,49 Prozent auf 0,13 CHF), Addex Therapeutics (+ 13,35 Prozent auf 0,08 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,76 Prozent auf 0,19 CHF), Meyer Burger Technology (+ 6,26 Prozent auf 1,80 CHF) und Curatis (+ 5,80 Prozent auf 14,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil HOCHDORF (-39,29 Prozent auf 0,85 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,35 Prozent auf 7,81 CHF), Evolva (-5,93 Prozent auf 0,86 CHF), Schlatter Industries (-3,51 Prozent auf 22,00 CHF) und Xlife Sciences (-1,52 Prozent auf 32,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 311 170 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 241,395 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die CPH Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

