SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades DocMorris-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des DocMorris-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 127,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,370 DocMorris-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DocMorris-Aktien wären am 09.11.2023 3 476,49 CHF wert, da der Schlussstand 44,36 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,24 Prozent verringert.

DocMorris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 461,22 Mio. CHF gelistet. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at