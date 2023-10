SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 27.10.2022 wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,48 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 3,639 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,81 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 26.10.2023 auf 37,32 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 35,81 Prozent.

DocMorris wurde am Markt mit 443,12 Mio. CHF bewertet. Der erste Handelstag der DocMorris-Anteile an der Börse SWX war der 06.07.2017. Zum Börsendebüt der DocMorris-Aktie wurde der Erstkurs mit 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at