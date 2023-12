SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.12.2022 wurde das DocMorris-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,70 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, befänden sich nun 389,105 DocMorris-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.12.2023 29 474,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 75,75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 194,75 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 888,49 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der DocMorris-Aktie lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at