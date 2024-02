Stabiler Handel: FTSE 100 am Mittag kaum verändert

FTSE 100-Handel am Freitag.

Der FTSE 100 legt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 7 684,79 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,382 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 684,49 Punkte an der Kurstafel, nach 7 684,49 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 678,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 712,09 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0,349 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 485,73 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 23.11.2023, mit 7 483,58 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 907,72 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,476 Prozent nach. Bei 7 764,37 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Standard Chartered (+ 8,36 Prozent auf 6,56 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,41 Prozent auf 1,15 GBP), BAE Systems (+ 1,24 Prozent auf 12,47 GBP), Rentokil Initial (+ 1,15 Prozent auf 4,31 GBP) und HSBC (+ 1,00 Prozent auf 5,96 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-2,46 Prozent auf 6,46 GBP), Glencore (-2,06 Prozent auf 3,72 GBP), Vodafone Group (-1,95 Prozent auf 0,64 GBP), WPP 2012 (-1,89 Prozent auf 7,17 GBP) und BT Group (-1,84 Prozent auf 1,05 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 37 011 347 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 189,227 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at