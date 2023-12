Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert nachmittags um Vortagesschluss

Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,00 Prozent auf 4 074,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 4 075,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 074,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 071,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 096,28 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,190 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 943,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 007,10 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 659,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,55 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 125,65 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 104,62 GBP), GSK (+ 0,78 Prozent auf 14,44 GBP), Bayer (+ 0,78 Prozent auf 32,45 EUR), HSBC (+ 0,69 Prozent auf 6,17 GBP) und Diageo (+ 0,65 Prozent auf 28,57 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 44,87 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 139,90 EUR), Enel (-0,49 Prozent auf 6,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,41 Prozent auf 62,95 EUR) und Rio Tinto (-0,36 Prozent auf 57,65 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7 585 903 Aktien gehandelt. Mit 405,626 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

