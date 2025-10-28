Novartis Aktie
|106,00EUR
|-1,00EUR
|-0,93%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
99,62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
97,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
