Novartis Aktie
|107,55EUR
|-3,40EUR
|-3,06%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während die Gewinne im Kerngeschäft ein wenig enttäuscht hätten, schrieb Michael Leuchten in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
99,65 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,39%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
99,72 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral' - Ziel 95 Franken (dpa-AFX)
|
10:23
|ROUNDUP/Generikakonkurrenz belastet: Novartis wächst langsamer (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Zürich in Rot: SPI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SLI zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AGmehr Analysen
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|107,45
|-3,15%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:54
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|10:54
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:49
|Danone Buy
|UBS AG
|10:48
|Ströer Buy
|UBS AG
|10:47
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:47
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|10:46
|Befesa Buy
|UBS AG
|10:44
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|10:33
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:13
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:12
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:09
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:04
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:55
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:24
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:21
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08:32
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|08:17
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:48
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Amazon Buy
|UBS AG
|07:17
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG