Euro STOXX 50 im Fokus 24.11.2025 15:59:19

Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 5 528,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,724 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,155 Prozent fester bei 5 523,63 Punkten, nach 5 515,09 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 504,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 562,01 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 488,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 789,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 12,41 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 11,44 Prozent auf 30,74 EUR), Siemens Energy (+ 4,76 Prozent auf 105,60 EUR), Infineon (+ 2,65 Prozent auf 32,54 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,58 Prozent auf 43,68 EUR) und BMW (+ 1,55 Prozent auf 86,40 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-3,90 Prozent auf 5,42 EUR), Rheinmetall (-3,16 Prozent auf 1 471,50 EUR), Eni (-2,54 Prozent auf 15,72 EUR), UniCredit (-2,45 Prozent auf 61,59 EUR) und Deutsche Börse (-1,10 Prozent auf 216,50 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 7 092 256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 323,259 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.

