Index-Performance im Fokus 24.11.2025 12:26:40

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent schwächer bei 5 511,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,724 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 5 523,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,09 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 562,01 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 488,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 789,08 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,06 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 9,86 Prozent auf 30,31 EUR), Siemens Energy (+ 3,82 Prozent auf 104,65 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 86,38 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 43,57 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,88 Prozent auf 5,42 EUR), UniCredit (-2,72 Prozent auf 61,42 EUR), Eni (-2,02 Prozent auf 15,80 EUR) und Deutsche Börse (-1,64 Prozent auf 215,30 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 125 833 Aktien gehandelt. Mit 323,259 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 844,10 0,86% ASML NV
Bayer 30,52 10,46% Bayer
BMW AG 86,40 1,41% BMW AG
BNP Paribas S.A. 70,64 -0,44% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 216,10 -1,32% Deutsche Börse AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 43,60 1,44% DHL Group (ex Deutsche Post)
Eni S.p.A. 15,81 -2,41% Eni S.p.A.
Infineon AG 32,38 1,20% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,43 -3,95% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Nordea Bank Abp Registered Shs 14,86 1,09% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 469,00 -2,13% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 105,95 2,66% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 61,36 -2,79% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 520,81 0,10%

