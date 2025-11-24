UniCredit Aktie
|Index-Performance im Fokus
|
24.11.2025 12:26:40
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus
Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,07 Prozent schwächer bei 5 511,18 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,724 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,155 Prozent auf 5 523,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,09 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 509,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 562,01 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 24.10.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 488,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 789,08 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,06 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 9,86 Prozent auf 30,31 EUR), Siemens Energy (+ 3,82 Prozent auf 104,65 EUR), BMW (+ 1,53 Prozent auf 86,38 EUR), Infineon (+ 1,42 Prozent auf 32,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 43,57 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-4,24 Prozent auf 1 455,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,88 Prozent auf 5,42 EUR), UniCredit (-2,72 Prozent auf 61,42 EUR), Eni (-2,02 Prozent auf 15,80 EUR) und Deutsche Börse (-1,64 Prozent auf 215,30 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 125 833 Aktien gehandelt. Mit 323,259 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
