Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Bewegung
|
24.11.2025 17:59:10
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
Zum Handelsende ging es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,40 Prozent aufwärts auf 5 537,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,724 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,155 Prozent auf 5 523,63 Punkte an der Kurstafel, nach 5 515,09 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 504,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 562,01 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 674,50 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 488,23 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, bei 4 789,08 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 12,59 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 10,91 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens Energy (+ 5,61 Prozent auf 106,45 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 32,87 EUR), BMW (+ 2,30 Prozent auf 87,04 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,91 Prozent auf 43,82 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-5,03 Prozent auf 1 443,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,12 Prozent auf 5,46 EUR), UniCredit (-2,58 Prozent auf 61,51 EUR), Eni (-2,54 Prozent auf 15,72 EUR) und Deutsche Telekom (-1,52 Prozent auf 27,20 EUR) unter Druck.
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 19 922 835 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 323,259 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,43 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
