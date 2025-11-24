Siemens Energy Aktie
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
24.11.2025 17:59:10
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert schlussendlich
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,38 Prozent tiefer bei 23 186,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 23 147,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 393,50 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 204,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 356,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 361,00 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,14 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 10,91 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens Energy (+ 5,61 Prozent auf 106,45 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 32,87 EUR), BMW (+ 2,30 Prozent auf 87,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,12 Prozent auf 41,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-5,03 Prozent auf 1 443,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,52 Prozent auf 27,20 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 216,00 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 200,05 EUR) und EON SE (-1,26 Prozent auf 15,31 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 19 922 835 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 233,411 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 5,83 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
