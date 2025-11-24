DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün

Mit dem DAX ging es zum Handelsende aufwärts.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,70 Prozent auf 23 253,10 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,995 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,816 Prozent fester bei 23 280,32 Punkten in den Handel, nach 23 091,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 23 149,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 392,22 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, notierte der DAX bei 24 363,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, lag der DAX bei 19 322,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 16,12 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Bayer (+ 10,91 Prozent auf 30,60 EUR), Siemens Energy (+ 5,61 Prozent auf 106,45 EUR), Infineon (+ 3,69 Prozent auf 32,87 EUR), BMW (+ 2,30 Prozent auf 87,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,12 Prozent auf 41,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-5,03 Prozent auf 1 443,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,52 Prozent auf 27,20 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 216,00 EUR), Airbus SE (-1,28 Prozent auf 200,05 EUR) und EON SE (-1,26 Prozent auf 15,31 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 19 922 835 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 233,411 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 5,83 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,20 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at