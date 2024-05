Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Am Dienstag verbuchte der SDAX via XETRA schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,22 Prozent auf 15 077,01 Punkte. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,898 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,009 Prozent tiefer bei 14 894,54 Punkten in den Handel, nach 14 895,83 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14 879,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 093,10 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der SDAX 14 348,47 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, stand der SDAX noch bei 13 836,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wurde der SDAX mit 13 592,23 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,09 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 093,10 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 22,81 Prozent auf 88,85 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 9,91 Prozent auf 22,62 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 9,66 Prozent auf 44,26 EUR), pbb (+ 8,99 Prozent auf 5,70 EUR) und CANCOM SE (+ 6,98 Prozent auf 31,58 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen RENK (-3,71 Prozent auf 27,24 EUR), Vitesco Technologies (-3,65 Prozent auf 68,65 EUR), PATRIZIA SE (-2,72 Prozent auf 8,59 EUR), Schaeffler (-2,68 Prozent auf 6,17 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-1,31 Prozent auf 4,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Ceconomy St-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 498 554 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 16,950 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

