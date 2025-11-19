Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche letztendlich.

Schlussendlich bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent stärker bei 5 552,37 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,823 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 532,91 Zählern und damit 0,033 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 534,71 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 584,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 506,10 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 607,39 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 19.08.2025, mit 5 483,28 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 4 751,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12,90 Prozent zu Buche. Bei 5 818,07 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit BASF (+ 2,86 Prozent auf 43,10 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 108,95 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,57 Prozent auf 42,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,29 Prozent auf 29,88 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 27,16 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-6,99 Prozent auf 1 596,00 EUR), Enel (-2,78 Prozent auf 8,75 EUR), Bayer (-1,28 Prozent auf 27,02 EUR), adidas (-0,65 Prozent auf 152,90 EUR) und Infineon (-0,64 Prozent auf 32,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 102 740 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,694 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,87 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at