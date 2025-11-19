Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 5 559,62 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 4,823 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,033 Prozent auf 5 532,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 534,71 Punkten am Vortag.

Bei 5 506,10 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 561,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 5 607,39 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 5 483,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 751,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 13,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,79 Prozent auf 111,00 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 43,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,69 Prozent auf 42,80 EUR), Deutsche Bank (+ 1,64 Prozent auf 29,98 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 27,18 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-4,92 Prozent auf 1 631,50 EUR), Enel (-2,27 Prozent auf 8,80 EUR), Airbus SE (-0,39 Prozent auf 203,40 EUR), Eni (-0,26 Prozent auf 16,24 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,19 Prozent auf 533,40 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die BASF-Aktie aufweisen. 2 491 512 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 339,694 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Bayer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent an der Spitze im Index.

