Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Profitabler Deutsche Telekom-Einstieg?
|
19.11.2025 10:05:09
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Diesen Tag beendete die Deutsche Telekom-Aktie bei 16,02 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 624,241 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 26,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 798,32 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +67,98 Prozent.
Alle Deutsche Telekom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 133,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Johannes Flex / Shutterstock.com
