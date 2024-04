Starker Wochentag in Wien: ATX Prime-Anleger greifen zu

Der ATX Prime verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr 0,40 Prozent auf 1 778,60 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 1 771,50 Punkten, nach 1 771,44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 783,25 Punkte, das Tagestief hingegen 1 765,54 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 757,49 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 697,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 1 642,64 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,77 Prozent zu. Bei 1 802,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,04 Prozent auf 19,46 EUR), Lenzing (+ 3,72 Prozent auf 30,70 EUR), Palfinger (+ 1,40 Prozent auf 21,70 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 17,41 EUR) und EVN (+ 1,29 Prozent auf 27,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-5,00 Prozent auf 0,72 EUR), Rosenbauer (-3,92 Prozent auf 29,40 EUR), Addiko Bank (-3,30 Prozent auf 17,60 EUR), UBM Development (-3,08 Prozent auf 18,90 EUR) und FACC (-1,77 Prozent auf 6,10 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 371 109 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 24,441 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

2024 hat die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 9,44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

