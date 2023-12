Starker Wochentag in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:10 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,06 Prozent auf 3 301,17 Punkte an. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,628 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent höher bei 3 299,23 Punkten in den Handel, nach 3 299,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 3 295,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 301,76 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0,627 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 228,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 145,71 Punkte. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, bei 3 148,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,48 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 006,71 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,74 Prozent auf 117,20 EUR), EVN (+ 0,75 Prozent auf 26,75 EUR), Verbund (+ 0,73 Prozent auf 82,75 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,52 Prozent auf 19,28 EUR) und Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 33,75 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Schoeller-Bleckmann (-0,74 Prozent auf 40,10 EUR), voestalpine (-0,22 Prozent auf 26,68 EUR), AT S (AT&S) (-0,16 Prozent auf 25,18 EUR), OMV (-0,16 Prozent auf 38,28 EUR) und BAWAG (-0,13 Prozent auf 46,84 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 14 331 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 28,853 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Index weist die OMV-Aktie mit 11,33 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

