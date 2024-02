Starker Wochentag in Wien: So entwickelt sich der ATX Prime am Mittag

Am Donnerstagmittag agieren die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,05 Prozent stärker bei 1 698,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,087 Prozent stärker bei 1 699,39 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 697,91 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 698,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 708,58 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,245 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 714,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 649,60 Punkten auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 15.02.2023, bei 1 744,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 0,890 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 750,09 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 3,19 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (+ 2,64 Prozent auf 64,25 EUR), PORR (+ 1,40 Prozent auf 13,04 EUR), Rosenbauer (+ 1,36 Prozent auf 29,90 EUR) und Semperit (+ 1,33 Prozent auf 13,72 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-3,03 Prozent auf 4,48 EUR), Polytec (-2,91 Prozent auf 3,50 EUR), FACC (-1,87 Prozent auf 6,30 EUR), EVN (-1,70 Prozent auf 23,10 EUR) und Marinomed Biotech (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 83 140 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 21,766 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die Semperit-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

