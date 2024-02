Starker Wochentag in Wien: Zum Handelsende Pluszeichen im ATX

Am Abend agierten die Anleger in Wien vorsichtiger.

Am Mittwoch ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 3 456,48 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,374 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 3 454,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 455,00 Punkten am Vortag.

Bei 3 463,60 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 432,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,000 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 434,97 Punkten. Der ATX erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Stand von 3 085,54 Punkten. Der ATX lag am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 3 383,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,30 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 471,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 2,86 Prozent auf 41,31 EUR), Lenzing (+ 2,15 Prozent auf 30,95 EUR), EVN (+ 1,58 Prozent auf 25,65 EUR), Telekom Austria (+ 1,13 Prozent auf 8,06 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,69 Prozent auf 22,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-3,40 Prozent auf 19,32 EUR), AT S (AT&S) (-3,02 Prozent auf 22,46 EUR), BAWAG (-1,12 Prozent auf 47,84 EUR), Erste Group Bank (-0,69 Prozent auf 40,05 EUR) und Andritz (-0,61 Prozent auf 57,15 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 255 641 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,265 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

2024 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. In puncto Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

