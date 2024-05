Starker Wochentag in Zürich: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen

Am ersten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 1 858,57 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,264 Prozent auf 1 860,79 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,89 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 1 857,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 863,83 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SLI einen Wert von 1 923,91 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 820,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wurde der SLI auf 1 782,96 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,39 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 6,32 Prozent auf 1,10 CHF), Sandoz (+ 1,53 Prozent auf 30,46 CHF), Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 444,40 CHF), Swiss Life (+ 0,97 Prozent auf 623,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,75 Prozent auf 100,25 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Temenos (-2,94 Prozent auf 56,05 CHF), VAT (-1,86 Prozent auf 460,00 CHF), Lindt (-1,16 Prozent auf 10 230,00 CHF), Logitech (-0,99 Prozent auf 71,94 CHF) und Lonza (-0,95 Prozent auf 522,80 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 429 982 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 248,043 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

