Starker Wochentag in Zürich: SLI letztendlich freundlich

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 1,97 Prozent stärker bei 1 815,16 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,488 Prozent stärker bei 1 788,77 Punkten, nach 1 780,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 820,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 787,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 2,22 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 780,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 613,33 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.01.2023, einen Stand von 1 775,06 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,93 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 820,24 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 14,37 Prozent auf 423,50 CHF), SGS SA (+ 9,06 Prozent auf 81,86 CHF), Richemont (+ 6,20 Prozent auf 128,50 CHF), Julius Bär (+ 3,58 Prozent auf 47,76 CHF) und Swatch (I) (+ 3,17 Prozent auf 202,00 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams (-1,33 Prozent auf 2,22 CHF), VAT (-1,14 Prozent auf 408,20 CHF), Logitech (-0,54 Prozent auf 73,88 CHF), Novartis (-0,31 Prozent auf 92,46 CHF) und Holcim (-0,06 Prozent auf 64,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 703 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 262,808 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,79 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at