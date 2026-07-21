Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
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21.07.2026 19:01:00
Stellantis will Modelle mit Schwarmintelligenz von Mobileye ausstatten
Mobileye lässt Autos Straßendaten sammeln und stellt diese dann wieder zur Verfügung. Stellantis will einige Modelle mit dem System ausstatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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