Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
16.12.2025 23:43:41
Stock Market Today, Dec. 16: Pfizer Falls After Cutting 2025 Revenue Forecast
Pfizer (NYSE:PFE), which develops and sells biopharmaceutical products worldwide, closed today's session (Dec. 16) at $25.53, down 3.41%. Trading volume reached 108.1 million shares, almost 60% above its three-month average.Tuesday’s move followed Pfizer's announcement trimming 2025–2026 revenue expectations and highlighting faster COVID-19 erosion. Investors will watch to see whether new products and deals can restore earnings growth. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.26% to 6,799, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.23% to finish at 23,111. Pfizer’s commentary impacted its industry peers as well. Merck (NYSE:MRK) and Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) fell 1.99% and 2.27%, respectively, as investors reassessed large pharma earnings power. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten
|
16.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)