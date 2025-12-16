Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 23:43:41

Stock Market Today, Dec. 16: Pfizer Falls After Cutting 2025 Revenue Forecast

Pfizer (NYSE:PFE), which develops and sells biopharmaceutical products worldwide, closed today's session (Dec. 16) at $25.53, down 3.41%. Trading volume reached 108.1 million shares, almost 60% above its three-month average.Tuesday’s move followed Pfizer's announcement trimming 2025–2026 revenue expectations and highlighting faster COVID-19 erosion. Investors will watch to see whether new products and deals can restore earnings growth. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) slipped 0.26% to 6,799, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) added 0.23% to finish at 23,111. Pfizer’s commentary impacted its industry peers as well. Merck (NYSE:MRK) and Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) fell 1.99% and 2.27%, respectively, as investors reassessed large pharma earnings power. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pfizer Inc.mehr Nachrichten