Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
22.12.2025 23:44:58
Stock Market Today, Dec. 22: Tesla Shares Jump After Court Reinstates Elon Musk Pay Deal
Tesla (NASDAQ:TSLA), electric vehicles and energy storage maker, closed Monday at $488.73, up 1.56% as shares continued to trade near record territory. Tesla IPO'ed in 2010 and has grown 38,483% since going public. Trading volume reached 86.6 million shares, roughly 1.4% above its three-month average of 85.8 million shares.Monday’s move followed a Delaware Supreme Court ruling on Elon Musk’s compensation, ending a long legal battle. Investors are also positive about Tesla’s latest autonomous driving and robotaxi initiatives. The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.64% to finish at 6,878, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) gained 0.52% to close at 23,429. Within the automotive and energy space, industry peers Ford Motor Company (NYSE:F) slipped 0.07% and General Motors (NYSE:GM) rose 0.83%, underscoring how legacy automakers are navigating EV demand and profitability differently from Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
