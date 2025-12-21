Tesla Aktie
Elon Musk: Sein Vermögen beträgt laut »Forbes« jetzt 749 Milliarden Dollar
Erst Anfang der Woche knackte er die 600-Milliarden-Marke auf der berühmten »Forbes«-Milliardärsliste. Nach einer Gerichtsentscheidung ist der Tesla-Chef noch einmal erheblich reicher geworden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
