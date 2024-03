STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50

Anleger in Europa schicken den STOXX 50 aktuell erneut ins Plus.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,37 Prozent auf 4 293,60 Punkte zu. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 4 278,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 277,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 295,00 Punkte, das Tagestief hingegen 4 278,98 Zähler.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,245 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.02.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 203,77 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.12.2023, den Stand von 4 019,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 867,48 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 317,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,45 Prozent auf 74,71 EUR), BP (+ 1,06 Prozent auf 4,66 GBP), UBS (+ 1,03 Prozent auf 25,47 CHF), Glencore (+ 1,03 Prozent auf 3,79 GBP) und BAT (+ 0,98 Prozent auf 23,68 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-0,72 Prozent auf 34,36 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,56 Prozent auf 42,67 EUR), GSK (-0,42 Prozent auf 16,58 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,05 Prozent auf 430,60 EUR) und Siemens (+ 0,21 Prozent auf 183,32 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 748 777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 498,856 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 10,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at