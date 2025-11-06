Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 12:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 58,55 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 4,18 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 407 565 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 18,2 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.