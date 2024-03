STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Am Freitag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 4 994,08 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,006 Prozent stärker bei 4 993,44 Punkten in den Handel, nach 4 993,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 987,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 997,56 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der Euro STOXX 50 4 743,17 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 549,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 034,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 10,66 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 031,82 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Stellantis (+ 1,70 Prozent auf 25,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,58 Prozent auf 114,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,70 Prozent auf 73,05 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 49,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,42 Prozent auf 21,67 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,31 Prozent auf 33,17 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 173,90 EUR), Eni (-0,39 Prozent auf 14,60 EUR), adidas (-0,24 Prozent auf 206,00 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,19 Prozent auf 3,17 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 792 129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 432,616 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,68 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,11 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at