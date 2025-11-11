Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,41 Prozent auf 23 987,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 961,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 084,00 Zählern.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 124,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 070,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 426,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 20,15 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 3,03 Prozent auf 207,40 EUR), adidas (+ 1,40 Prozent auf 159,90 EUR), Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 260,60 EUR), Daimler Truck (+ 1,18 Prozent auf 35,96 EUR) und Beiersdorf (+ 0,95 Prozent auf 93,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 1 737,50 EUR), GEA (-1,33 Prozent auf 59,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,31 Prozent auf 40,60 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 65,26 EUR) und Scout24 (-0,97 Prozent auf 92,10 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 489 314 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 245,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Im LUS-DAX verzeichnet die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at